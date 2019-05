L'auto perde il controllo, sfonda il guardrail e finisce nel campo: 2 feriti

Stamattina verso le 6,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Che Guevara per un incidente stradale. Un ragazzo alla guida di una Audi A3 e diretto verso Osimo ha perso il controllo scontrandosi violentemente contro il guard rail e finendo la corsa contro un grosso tombolo in cemento sul campo al lato della strada, dopo essersi ribaltato diverse volte.

I vigili del fuoco hanno estratto il giovane, che poi è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso in gravi condizioni, per aver riportato una frattura scomposta al femore e contusioni varie. Sul sedile del passeggero c'era un amico, anche lui ferito e meno grave, è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. La Strada Provinciale 3 è stata chiusa al traffico per far atterrare l’eliambulanza.