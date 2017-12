Perde il controllo dell'auto e finisce in un giardino, giovane si schianta e abbatte un albero

Perde il controllo del mezzo e finisce in un giardino priva schiantandosi contro un albero. Paura questa mattina ad Osimo per un giovane a bordo di una Smart che, intorno alle 12,45, percorreva via Jesi. Ad un tratto, per motivi ancora in fase di accertamento, il conducente del mezzo è finito fuori strada, sfondando la recinzione di un giardino privato e schiantandosi contro un albero che poi è crollato sotto il colpo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso il conducente della vettura e messo in sicurezza l’area dell’incidente stradale, rimuovendo l'albero abbattuto. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il ragazzo.