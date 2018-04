Incidente stradale, scontro fra auto: paura per un grossa perdita di gas

Nella tarda serata di ieri 7 aprile alle 23 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia sulla complanare allo svincolo per Corinaldo per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate e le persone ferite sono state trasferite all’ospedale dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell’incidente, da un’ auto vi era una grossa perdita di gas.