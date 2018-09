Scontro fra auto e furgone all'uscita della galleria, un ferito grave in ospedale

Scontro fra auto all’uscita della galleria, due feriti di cui uno è grave. E’ successo tutto poco fa intorno alle 18 all’uscita della galleria della Montagnola lungo la variante della Statale 16 direzione nord. Stando una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente dopo che una delle 2 aveva invaso la corsia opposta. Sono rimasti coinvolti due 30ennni, entrambi trasportati in ospedale dalle ambulanze della Croce Gialla di Ancona, uno in codice giallo e l’altro in codice rosso. Le condizioni di quest’ultimo sono gravi e al momento si trova in Sala Emergenza dell’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale e i vigili urbani.

