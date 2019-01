Frontale tra auto e furgone, automobilista tra le lamiere: sul posto l'eliambulanza

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in Strada della Capanna Alta per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, poco prima si erano scontrati una vettura ed un furgone. I vigili del fuoco hanno estratto l'autista della vettura, che era rimasto incastrato dopo lo schianto. Effettuate le prime cure sul posto, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette. La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore.