Il furgone travolge l'auto e finisce in un giardino privato: dentro mamma e figlio

Questa mattina alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via Molino Basso all'incrocio con via Di Jesi dove qualche minuto prima si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un furgone si era scontrato con una Fiat Panda. I vigili del fuoco hanno soccorso la mamma e il figlio che erano a bordo della vettura, affidati al personale del 118 e trasportati al pronto soccorso di Ancona, mentre l’autista del furgone è stato trasportato al pronto soccorso di Osimo. Messo in sicurezza i mezzi incidentali, utilizzando l’autogrù arrivata dalla Centrale di Ancona, pompieri hanno recuperato il furgone che era finito in un giardino privato.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO