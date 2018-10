Ancora incidenti sulla Flaminia, ce ne è uno ogni 2 giorni

Ancora un incidente stradale sulla Flaminia a Falconara ed è il 4° schianto negli ultimi 8 giorni. Dunque un incidente ogni 48 ore dove, fino ad oggi, si devono purtroppo registrare 2 morti. L’ultimo in ordine cronologico quello di questa mattina alle 6, 45 circa, quando un’auto proveniente da via Cairoli si immette sulla Statale mentre stava arrivando un furgoncino diretto verso Ancona. Da lì l’impatto e due feriti che, per fortuna, non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte nello scontro, con particolare attenzione ad una delle 2 macchine alimentata a gas metano.