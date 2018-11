Con l’auto fuori strada, incidente all’alba per due giovani

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella notte appena trascorsa lunga la strada che da Torrette conduce a Casine di Paternò. Per cause ancora in fase di accertamento una Lancia Y è finita fuori strada ribaltandosi in un campo. Il personale del 118 e i volontari della Croce Gialla hanno soccorso una ragazza di 22 anni, che era alla guida, è un ragazzo di 23 che era nel sedile del passeggero.

I due hanno riportato vari traumi e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le loro condizioni no. Sono state ritenute gravi. Sul posto anche i carabinieri che dovranno accertare lo stato psicofisico della giovane al volante.