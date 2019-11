L'auto finisce fuori strada, dentro due feriti

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16,30 circa a Jesi sulla Provinciale 362 in via Minonna per un'auto che è finita fuori strada ribaltandosi con 2 persone all'interno. I pompieri sul posto hanno fatto uscire le persone dall'auto affidandole ai sanitari del 118 e messo in sicurezza il mezzo coinvolto.