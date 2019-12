Auto distrutte nello schianto frontale, automobilisti in ospedale: traffico in tilt

Un frontale pauroso, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti ma che ha creato non pochi disagi al traffico. L’incidente tra un’Audi Q2 e una Lancia Y è avvenuto intorno alle 14,30 lungo via Sbrozzola ad Osimo, entrambi gli automobilisti sono stati portati in ospedale. Il conducente dell’Audi, un 48enne residente in città, è stato soccorso in codice giallo. La conducente della Lancia, una 51enne, se l’è invece cavata con un codice verde.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale di Osimo l'Audi ha invaso la corsia opposta dopo una perdita di controllo da parte del conducente. L’impatto con l’altra vettura ha distrutto entrambi i veicoli. Sul posto, oltre ai vigili, sono arrivati i mezzi del 118 e della Croce Gialla di Camerano. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Osimo. Disagi al traffico e circolazione gestita a senso unico alternato.