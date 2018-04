Incidente stradale, investito mentre attraversa le strisce: fotografo in ospedale

Stava attraversando la strada dall’ingresso del porto per andare in piazza della Repubblica. Si trovava proprio sulle strisce pedonali quando, per motivi ancora da chiarire, un’auto non si è fermata e lo ha centrato in pieno. E’ quanto avvenuto poco dopo le 19 in pieno centro ad Ancona. Vittima dell’incidente un fotografo e fotoreporter anconetano di 34 anni che lavora per testate giornalistiche.

Sul posto, oltre la pattuglia della Polizia Municipale, anche un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona. Gli operatori della Cri hanno prestato i primi soccorsi e immobilizzato su una barella spinale l’investito che, oltre a lamentare dolore alla schiena e alla gamba, aveva una sospetta frattura alla caviglia. Il professionista dorico non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Ora saranno i vigili a dover capire che cosa sia successo, individuando le responsabilità del caso.