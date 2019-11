L'auto si ribalta e lui finisce nel fosso del canale

Alle 5,30 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Serralta, nel comune di Serra San Quirico, per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, un ragazzo alla guida di un’auto ha perso il controllo, ribaltandosi nel canale vicino la strada.

Il ragazzo illeso è riuscito ad uscire da solo dalla macchina, mentre i pompieri hanno verificato che non ci fosse nessun’altro in auto.