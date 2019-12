Auto fuori strada, anziana e il suo cane incastrati fra le lamiere: strada chiusa

OSIMO - Perde il controllo dell’automobile lungo via di Jesi e finisce nel fossato. Paura questa mattina per una donna di 82 anni che era alla guida della sua Hyundai. Mentre guidava in direzione di Jesi l’anziana, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita nel fossato che corre parallelo alla strada.

Intorno alle 11,30 la donna, recanatese di origine ma residente a Castelfidardo, è stata estratta dalla vettura dai vigili del fuoco insieme al suo cane. L’ambulanza della Croce Rossa di Osimo l’ha poi portata a Torrette in codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale di Osimo. Il traffico è stato prima bloccato, per il tempo necessario al recupero del veicolo, poi riaperto a senso unico alternato.



