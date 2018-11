Perde il controllo, si scontra con altre auto e resta su un fianco

Incidente stradale ieri sera, intorno alle 00,30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valle Milano ad Ancona. Per cause in fase di accertamento, un 40enne alla guida di una Opel Astra ha perso il controllo urtando altri due veicoli, uno dei quali ha fatto da trampolino sollevandolo su un fianco e facendogli terminare la corsa su di un fianco, al centro della carreggiata.

I vigili del fuoco hanno estratto il conducente e, dopo le prima cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette dll'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Per fortuna nulla di grave per il 40enne. Terminate le operazioni di soccorso i pompieri dorici hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

