L'auto esce di strada e si schianta davanti al cinema: distrutta la fermata dell'autobus

C’ era una volta una fermata dell’autobus. C’era prima che ci si schiantasse una macchina con dentro moglie e marito. L’incidente stradale è avvenuto ieri sera intorno alle 21,30 quando l’auto, una Opel Zafira condotta da un uomo di 48 anni, mentre percorreva via I Maggio, ha perso il controllo e si è schiantata contro la fermata del bus, a 2 passi dalla Multisala Uci Cinema della Baraccola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto coinvolta, al cui posto del conducente c’era una donna di 46 anni, e la pensilina, talmente devastata che i pompieri l’hanno dovuta smontare per motivi di sicurezza (GUARDA IL VIDEO). La coppia presente nella Opel sono stati soccorsi dagli operatori della Croce Rossa di Ancona, che hanno traportato i due al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice verde.