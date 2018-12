Scontro tra due auto lungo la provinciale: un ferito

Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia lungo la strada provinciale Arceviese in corrispondenza dell’incrocio di Barbara per un incidente stradale. Due vetture si sono scontrate tra di loro, un conducente è rimasto ferito mentre l'altro ne è uscito illeso. I vigili del fuoco hanno soccorso l’infortunato, che è stato poi trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Senigallia e successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.