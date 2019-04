Scontro frontale fra 2 auto, un conducente incastrato tra le lamiere: 2 feriti in ospedale

Schianto frontale fra due auto oggi all’Aspio di Ancona. E’ avvenuto oggi alle 17 circa, in via Ancona all’incrocio con via Cittadini, dove sono arrivati i vigili del fuoco. Per cause in fase di ricostruzione, due auto si sono scontrate tra di loro, all’interno di una delle quali è rimasto incastrato il conducente.

I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per estrarre il ferito: un 71enne di Ancona con fratture multiple. Alla fine dopo essere stato estratto, l’anziano, insieme all’altro ferito lieve, è stato trasportato dall’ambulanza della Croce Rossa di Osimo e dall’automedica fino al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con diverse fratture in codice rosso. Terminate le operazioni di soccorso hanno messo insicurezza lo scenario dell’incidente.