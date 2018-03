Incidente stradale, si schianta e resta incastrato tra le lamiere: un ferito grave

Perde il controllo dell’auto e si schianta restando incastrato tra le lamiere della sua Wolkswagen. Paura per un 36enne romeno alle 4 di questa mattina lungo via Flaminia. L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Torrette in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’altezza del by pass che collega la Flaminia all’area portuale mentre l’automobilista, residente a Falconara, stava guidando da solo in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’uomo dalle lamiere dell’auto, la Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento ma secondo le prime ricostruzioni non risultano coinvolte altre vetture al momento.