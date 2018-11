Tamponamento a 3 poi un'auto fugge, 5 feriti tra cui una mamma e 2 bambini

Tamponamento tra 3 auto. L’ultima, quella che si presume abbia tamponato le altre due, ingrana la prima e si dà alla fuga. E’ quanto accaduto stasera intorno alle 21,30 in via Giordano Bruno, al Piano, all’altezza dell’incrocio con via Scrima. Un impatto violento che ha richiesto sul posto l’automedica del 118 e due ambulanze: una della Croce Gialla, che ha trasportato al Pronto Soccorso una donna con 2 bambini di 2 e 11 anni e la Croce Rossa che ha accompagnato 2 ragazzi.

Per fortuna nessuno dei feriti ha riportato gravi traumi, mentre ora però è caccia al responsabile dell’incidente stradale di cui, al momento, ancora non si hanno tracce.