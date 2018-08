L'auto vola fuori dall'autostrada, intera famiglia in ospedale: il figlio è gravissimo

L’auto perde il controllo in Autostrada, vola oltre il guardrail e si schianta nella scarpata. A finire in ospedale un’intera famiglia di Urbisaglia (provincia di Macerata): padre, madre e figlio. Proprio quest’ultimo è arriva all’ospedale in condizioni molto gravi. L’incidente stradale è avvenuto oggi intorno alle 16,30 lungo l’A14 direzione nord. La famiglia, a bordo di una Dacia Duster, si trovava tra i caselli di Ancona sud e nord quando, all’altezza del chilometro 224, subito dopo la galleria di Sappanico, ha perso il controllo. Un impatto violentissimo che ha portato il mezzo a volare oltre le barriere di sicurezza, schiantandosi nella scarpata.

Immediati i soccorsi del 118, che ha inviato sul posto due eliambulanze. Sono stati tutti portati al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. I genitori, padre di 73 anni e madre di 70, non sarebbero in pericolo di vita. Mentre è gravissimo il figlio di 29 anni che, nell’impatto, è sbalzato dall’abitacolo per diverse decine di metri, finendo oltre la recinzione che delimita la rete stradale ai campi. Il maceratese, arrivato è arrivato in Sala Emergenza con una frattura del bacino e un importante trauma cranico ed è in prognosi riservata. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che, oltre ad aver estratto uno dei feriti, hanno anche estratto uno dei 70enne dall’auto agevolando le operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia Stradale di Fano col compito di ricostruire la dinamica dei fatti.