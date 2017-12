Incidente stradale, schianto fra auto all'altezza del dosso: ferite 5 persone

Frontale tra auto ieri sera e finiscono in ospedale 5 persone. E’ quanto successo poco prima della mezzanotte quando due auto si sono scontrate in via del Castellano, proprio all’altezza del dosso naturale che si trova a 200 metri circa dalla svolta per Montacuto, subito dopo il ristorante Villa Romana. Lo schianto è avvenuto tra una una Fiat Punto e una Mercedes Classe R condotta da un’anconetana di 22 anni con a borso la madre di 53 anni e ilpadre seduto sui sedili posteriori. La Mercedes stava percorrendo la via, stretta e priva di segnaletica orizzontale, quando proprio all’altezza del dosso stradale, si è trovata davanti la Fiat Punto nera con a bordo 3 ragazzi tutti intorno ai 20 anni.

Tanta la paura per i conducenti per i quali sul posto sono arrivati i soccorsi con l’automedica del 118 e due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Gialla di Ancona. Per fortuna nessun ferito grave. Gli operatori della CRI hanno trasportato al Pronto Soccorso madre e figlia in codice verde mentre il padre ha rifiutato il ricovero. I volontari della Gialla hanno portato in ospedale due giovani di 17 e 20 anni. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale di Ancona per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.