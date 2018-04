Incidente stradale, scontro fra due auto: coinvolte due donne e disagi al traffico

Scontro fra auto lungo il collegamento tra la zona sud di Ancona e la Strada Statale 16 e qualche disagio per i mezzi in viaggio tra Ancona e l’hinterland dorico. E’ quanto accaduto intorno alle 20 di oggi quando è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto due auto lungo la rampa che collega via Umani, all’altezza della concessionaria di auto di lusso e Ferrari Radicci, alla variante della Strada Statale 16, proseguendo sulla Direttissima del Conero e al casello Ancona Sud. E’ proprio su quella rampa che si sono parzialmente scontrate frontalmente una Alfa Mito rossa diretta alla Baraccola e una Fiat Panda bianca che percorreva la corsia in direzione opposta.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano che, per fortuna, non ha dovuto affrontare nessuna emergenza. Al volante delle due automobile c’erano due donne che non hanno riportato nulla di grave. Qualche disagio per la viabilità, soprattutto dei mezzi pesanti che, a quell’ora, era comunque contenuto. Sul posto anche due pattuglie della Polizia Stradale di Senigallia.