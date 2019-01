Scontro fra auto, ferite 2 donne

Alle 13 circa sono intervenuti a Senigallia (AN) in via Campo Boario per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate e i vigili del fuoco hanno soccorso le due conducenti rimaste leggermente ferite, venivano trasportate al pronto soccorso dal personale del 118, successivamenta hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.