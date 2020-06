Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali, donna finisce al Pronto Soccorso

Investita sulle strisce pedonali, donna finisce in ospedale. E’ successo stamattina intorno alle 8 a Pontelungo di Ancona. Lei, una anconetana sui 60 anni, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali da una Mercedes, condotta da un uomo di 75 anni, che si è subito fermato per dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna ferita in ospedale. Per fortuna non è in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.