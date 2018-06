Scontro fra auto, strada bloccata per soccorrere una donna: è grave

Scontro violento fra due auto e una donna finisce grave all’ospedale. E’ quanto accaduto questa mattina dopo un incidente stradale avvenuto ad Artignano di Fabriano in via Strada Comunale. Proprio lungo la via, per cause su cui ancora si deve fare luce, due macchine condotte da due donne si sono scontrante frontalmente. Immediato l’intervento del personale sanitari e dei vigili del fuoco che hanno estratto una delle due donne, apparsa subito in condizioni critiche.

Strada bloccata per consentire le operazioni degli operatori sanitari che, dopo circa un’ora, sono riusciti a stabilizzare la paziente e a caricarla sull’eliambulanza. La donna è stata poi trasportata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Alla fine i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. La strada per circa due ore è rimasta chiusa al traffico.

