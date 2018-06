Cinghiale in strada, auto distrutta e donna all'ospedale

Una ragazza anconetana di 33 anni è rimasta ferita in incidente causato da un cinghiale che attraversava la strada. Il fatto si è verificato mercoledì 20 giugno attorno alla mezzanotte nelle campagne tra Offagna e Ancona. La ragazza stava guidando quando si è trovata di fronte a un grosso ungulato. Ha provato a sterzare ma lo ha centrato. L'animale è morto sul colpo. Lei, ferita e in stato di choc, si è diretta da sola al pronto soccorso.

Quello della fauna selvatica in libertà è un problema annoso. La Regione ha presentato un piano di contenimento sul quale però ci sono molti dubbi. A esternarli è stata la Coldiretti Marche che nei mesi scorsi ha evidenziato come gli stessi dati sul numero degli animali presenti in regione non siano attendibili. «Basti pensare – è il commento di Coldiretti - che la consistenza di cinghiali stimata su base regionale, chi e sulla base di cosa, per il 2017 è quantificata in 8.200 ungulati con un prelievo pari a 11.019 capi. Servono dati certi».