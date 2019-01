Auto contro un palo, paura sul viadotto: strada liberata dai detriti

Ha perso il controllo del veicolo che stava guidando ed è finito contro il cordolo laterale, danneggiandolo insieme al palo della luce. Un bello spavento per un 58enne falconarese che ieri, attorno alle 16, si trovava sul viadotto di via dell’Aeroporto quando ha avuto l’incidente.

Il mezzo viaggiava da via del Consorzio a via delle Caserme. Sul posto sono intervenuti inizialmente i carabinieri della Tenenza di Falconara e poi gli agenti di polizia locale per disciplinare la viabilità. La carreggiata era infatti disseminata dai detriti ed è intervenuta la ditta Pissta per liberarla.