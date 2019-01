L'auto finisce contro la moto, c'è un ferito: in ospedale un 50enne

Incidente poco fa, in piazza Rosselli, davanti alla stazione ferroviaria. Una Opel che viaggiava in direzione Falconara, al momento di reimmettersi sulla Flaminia ha urtato una moto che percorreva la strada in direzione opposta. L'uomo in sella alla moto, un 50enne, è stato sbalzato a terra.

Sul posto è intervenuta la polizia. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il centauro ha subito un politrauma ma le sue condizioni non sono state definite gravi. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.