Auto contro furgone, schianto lungo la statale: c'è un morto

Una Mercedes che invade la corsia e si schianta contro un furgone. È successo nel pomeriggio attorno alle 16.30 sulla strada statale Adriatica nei pressi della rotatoria per la Complanare. Il bilancio è di una vittima. Sul posto sono intervenute le squadre del 118 ma per quanto si siano prodigate per salvare la vita al conducente dell'auto tutti gli sforzi sono stati vani.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo deceduto stava viaggiando in direzione nord quando ha invaso la corsia opposta sulla quale arrivava il furgone. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto le persone coinvolte dall'abitacolo dei mezzi e, successivamente, hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La strada per un circa due ore è rimasta chiusa al traffico.