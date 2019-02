Scontro con un'auto, minorenne incastrato dentro l'Ape: è gravissimo

Alle 12,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano di Ancona in via dell’Industria per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura e un motocarro si sono scontrati frontalmente.

Alla guida dell'Ape c'era un 17enne che è rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno soccorso l’infortunato, dopo le prime cure sul posto è stato trasportato dal personale del 118 in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette, mentre la conducente della vettura veniva trasportata al pronto soccorso in ambulanza per accertamenti. Le condizioni del giovane sono gravissime.