Incidente stradale, scontro fra auto: due persone in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi alle 11,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia sulla rotatoria che collega via Cellini con la complanare per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco hanno soccorso le due persone che erano alla guida delle auto che, non appena ricevute le prime cure sul posto, sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti.

nel frattempo i pompieri dorici hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Il traffico durante l'intervento ha subito un lieve rallentamento.