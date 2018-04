Incidente stradale, perde il controllo e finisce contro la colonnina dell'elettricità: anziano in ospedale

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Torres per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un 70enne anconetano ha perso il controllo della sua Ford Focus, terminando la corsa contro la colonnina dei contatori dell’energia elettrica e rimanendo incastrato all’interno dell’auto. I pompieri hanno estratto il conducente affidandolo al personale del 118 per poi mettere in sicurezza l'area dell'incidente.