L'auto perde il controllo e investe un ciclista, serve l'eliambulanza

Alle 15,45 i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia in via Capanne, dove una signora, alla guida di una vettura, per cause in fase di ricostruzione, ha perso il controllo investendo un ciclista. L'auto ha terminato la corsa contro un albero fuori strade.

Il ciclista, un albanese sui 30 anni, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso con varie fratture ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. Poi i pompieri dorici hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas metano.