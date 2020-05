Scontro da paura tra auto all'incrocio, 2 uomini finiscono in ospedale

Scontro tra auto all’incrocio e 2 uomini finiscono al Pronto Soccorso. E’ successo questa mattina a Chiaravalle, all’incrocio tra via Fratelli Bandiera e via IV Novembre. Sul posto immediato l’arrivo dell’automedica del 118 e 2 ambulanze: una da Montemarciano e una della Croce Gialla di Chiaravalle. Sono stati proprio i volontari a soccorrere e trasportate all’ospedale di Torrette i feriti in codice giallo: 2 uomini di 41 e 48 anni, entrambi residenti a Chiaravalle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery