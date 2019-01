L'auto sbanda e si ribalta in mezzo alla carreggiata, ferito un ragazzo

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via La Torre angolo via Marcora per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla condotta di una vettura ha perso il controllo rovesciandosi al centro della carreggiata. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 a soccorrere l’infortunato e, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato al pronto soccorso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO