Perde il controllo dell'auto e si capovolge più volte, giovane in ospedale

Nella notte alle 3,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Morro D’Alba in via Cupa per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un ragazzo alla guida di una Wolksvagen Golf ha perso il controllo del mezzo capovolgendosi diverse volte. I vigili del fuoco hanno soccorso l’autista che poi è stato trasportato dal personale del 118 al Pronto Soccorso di Jesi per accertamenti, successivamente hanno messo in sicurezza l'area dell'incidentale e prestato assistenza durate le fasi di recupero dell’automezzo.