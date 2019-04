Incidente in A14, conducente ferito trasportato in eliambulanza: muore un cane

Caos in A14 per un incidente stradale dove il bilancio è di un uomo ferito e un cane morto (foto in basso). Sulla dinamica stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale, ma da una prima ricostruzione pare che il ferito, un uomo di 60 anni, avesse a bordo un cane. Per qualche motivo il 60enne, diretto ad Ancona, si è fermato in una piazzola di sosta poco prima del casello di Montemarciano.

In quel momento è arrivata un’altra auto che ha colpito l’auto del 60enne, investendo anche il cane, che nel frattempo era uscito dal veicolo in sosta, morto sul colpo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette con l’eliambulanza, ma non sarebbe in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette. Sull’A14 si è formata una coda di 1 chilometro in direzione sud. Sul posto anche vigili del fuoco e ambulanza e automedica del 118.

