Scontro fra auto, una carambola contro un camper: 3 ragazze in ospedale

Prima lo scontro fra 2 auto e poi una di queste è finita contro un camper parcheggiato. E’ quanto successo oggi pomeriggio in via Giannelli. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, una Fiat 500 nera con a bordo 3 ragazze stava percorrendo via Piave. All’incrocio l’auto si è scontrata contro una seconda auto che proveniva dalla galleria del Risorgimento. Nello scontro la Fiat 500 è carambolata contro un camper parcheggiato.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le giovani a bordo della 500. In particolare l’ambulanza della Croce Rossa di Ancona ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette la ragazza seduta sul sedile posteriore, una 26enne di Roma. Ferite, ma meno gravi, le due sedute al posto di guida e passeggero, portate in codice giallo all’ospedale dalla Croce Gialla. Sul posto anche l’automedica del 118. Illeso il conducente dell'altra auto.