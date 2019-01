Feroce schianto sulla Provinciale tra auto e camion: c'è un morto

Feroce scontro nel tardo pomeriggio di oggi quando, alle 18,30 circa, una macchina e un camion si sono schiantati frontalmente a Trecastelli in località Bassa di Ripe lungo la strada Provinciale Corinaldese, 200 metri prima di Passo Ripe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora sono al lavoro per capire le cause del frontale in cui ha perso la vita il conducente dell'auto. E' invece finito nella scarpata a lato della carreggiata il conducente dell'autocarro.

I vigili del fuoco hanno lavorato molto per estrarre il camionista che, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dal personale del 118. Poi i pompieri hanno proseguito mettendo in sicurezza l'area dell’incidente stradale. La Corinaldese è tutt’ora chiusa al traffico.

