Scontro auto contro camion, l'auto va fuori strada: un ferito in ospedale

Scontro auto contro camion, un uomo resta ferito a finisce in ospedale in codice giallo. E’ quanto avvenuto stamattina alle 8,45 in via Piandelmedico a Jesi. Lo scontro è avvenuto nei pressi della rotatoria, all’altezza della latteria Trevalli. Ad avere la peggio l’uomo, un 43enne, alla guida della macchina, trasportato poi all’ospedale jesino dall’ambulanza della Croce Verde di Jesi.

Sul posto anche municipale e vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario per tirare fuori l’uomo dalle lamiere dell’auto.