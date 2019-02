Si scontra con il camion dei polli, gravissimo in ospedale

Un gravissimo incidente è stato registrato attorno alle 13 sulla strada statale 502 nei pressi di Staffolo. Per cause ancora da accertare sono entrate in collisione una Fiat Punto e un camion della Fileni. Il camionista è rimasto illeso mentre per l'autista della Punto le cose sono andate, purtroppo, in maniera diversa.

Il giovane, un 19enne di Cingoli, era in gravissime condizioni. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza che ha trasportato il ragazzo in ospedale. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.