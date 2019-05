L'auto finisce sotto il rimorchio del camion, grave una donna

Alle circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Statale 16 al Km 317+100 per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto e un mezzo pesante, nello scontro rimaneva ferita una donna. I vigili del fuoco hanno soccorso la ferita grave che, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso.

I pompieri poi hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente mentre per circa 2 ore il traffico ha subito un grosso rallentamento.