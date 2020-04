Nemmeno la quarantena ferma gli incidenti al solito incrocio, auto sfonda la portiera del bus

Nemmeno la drastica riduzione del traffico impedisce l’avvenire degli incidente stradali al solito punto di Torrette, dove ormai gli scontri sono periodici e frequenti: l’incrocio tra via Flaminia e via Conca dove poco fa, intorno alle 18,30, una macchina, una Toyota grigia condotta da una donna, si è schiantata contro un autobus della linea extraurbana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’auto proveniva da via Conca in direzione Falconara, mentre il bus stava ripartendo dalla fermata all’altezza del benzinaio direzione Ancona. Per motivi ancora da accertare, l’auto è finita contro la parte laterale del mezzo pesante, distruggendo la parte destra anteriore del bus. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma la paura è stata tanta. Sul posto la Croce Rossa di Ancona per soccorrere la donna.