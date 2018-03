Perde il controllo mentre fa manovra con l'auto, in bilico sopra una mura

Nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Primo Maggio per recuperare una macchina in difficoltà. Un uomo alla condotta dell'auto, mentre effettuava una manovra, perdeva il controllo rimanendo in bilico sopra una mura di recinzione. I vigili del fuoco utilizzando l'autogù e il verricello hanno recuperato l'autovettura posiziona in zona sicura. Non si segnalano danni a persona.