Esce dal distributore e imbocca la strada contromano, schianto fra due auto nello notte

Schianto fra due auto ieri notte alla Baraccola dopo che un’auto, uscendo da un distributore automatico, ha imboccato la via in contromano. E’ quanto accaduto ieri sera lungo via Luigi Albertini, davanti alla sede della Confartigianto dove due auto sono entrate in collisione. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una delle 2 auto, usciva dal distributore automatico e, non essendo di Ancona, avrebbe creduto di poter imboccare la via a senso unico in direzione sud. Poi ci sarebbe stato il frontale.

Nello scontro sono rimaste coinvolte 4 persone che, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze, anche se in due sono finiti al pronto soccorso in codice rosso per la dinamica dello schianto: si tratta di un 34enne e di tre amici osimani, tutti di 19 anni, che viaggiavano nella stessa auto. L’impatto è stato tale da richiedere l’intervento del Soccorso stradale Aci. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri.