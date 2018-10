Scontro fra auto, 5 feriti: in ospedale anche una bambina e una neonata

Scontro fra due auto agli Archi ed è tanta paura, soprattutto per due minorenni coinvolte nell’incidente tra cui anche una neonata. E’ quanto accaduto poco fa lungo via Marconi dove, all’altezza della scuola Leonardo Da Vinci, una Dacia Duster ha violentemente tamponato una Daewoo Matiz. Proprio in quest’ultima macchina c’era una donna di 30 anni insieme alla madre e due minori: una ragazzina di 7 anni e una neonata. Per fortuna nulla di grave ma, per accertamenti, sono finite al Pronto Soccorso la mamma con le figle. Non è servito il trasporto in ospedale per la nonna dei bimbi e il 63enne al volante della Duster.

Sul posto Croce Gialla, Croce Rossa e vigili del fuoco. In forze anche la Polizia Municipale con 3 pattuglie, anche perché l’incidente, in un primo momento aveva paralizzato la circolazione, che ora procede, seppur con dei rallentamenti.