Scontro fra auto in autostrada, un ferito in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti su un incidente stradale in A14 direzione nord al Kilometro 208, poco prima dell’uscita di Montemarciano. Lo scontro ha interessato due auto ed è rimasto ferito un uomo. I vigili del fuoco hanno soccorso il ferito, che poi è stato affidato al personale del 118, per il trasporto al pronto soccorso di Senigallia. Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza le vettura di cui una era alimentata a gas GPL.