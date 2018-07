Schianto in A14 alle prime luci dell'alba, 5 persone in ospedale: ci sono 2 anconetani

Incidente in autostrada domenica alle prime luci dell'alba, intorno alle cinque. La notizia la riporta CESENATODAY. Circa un chilometro prima del casello di Cesena, in direzione Bologna, dove una Fiat Bravo con a bordo quattro ventenni di origini pakistane residenti nel reggiano è entrata in collisione con una Fiat Punto condotta da un 30enne e con a bordo anche un passeggero 40enne, entrambi anconetani.

Subito sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì, che ha richiesto l'intervento del 118 in quanto tutti i passeggeri della Bravo e il passeggero della Punto avevano riportato ferite di media gravità, motivo per cui sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini.