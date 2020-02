Scontro tra due auto ed un autobus, dentro un gruppo di studenti diretti a scuola

SENIGALLIA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri mattina all'interno di un autobus, a Senigallia. Il mezzo è stato infatti coinvolto in un incidente con altre due auto. Dentro al bus, in via Cilea al momento dell'impatto, c'erano un gruppo di studenti che stavano raggiungendo il proprio istituto scolastico.

Un ragazzino è rimasto lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale dagli operatori della Croce Rossa. Gli altri studenti sono stati invece fatti salire su un autobus alternativo e portati a scuola senza nessuna conseguenza. Della vicenda sono stati anche informati i genitori direttamente dalla preside dell'istituto. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.