Scontro fra auto sull'asse, traffico in tilt: è il terzo incidente in 3 giorni

Scontro fra auto lungo l’asse Nord-Sud. L’incidente stradale è avvenuto stamattina dopo le 11 quando si sono tamponate tra di loro 2 auto che hanno poi coinvolto un terzo mezzo. Lo schianto è avvenuto dopo la prima galleria della corsia direzione sud, all’altezza della pompa di benzina, poco prima dell’uscita per il quartiere Tavernelle.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma notevoli le conseguenze alla circolazione stradale che ha subito grossi rallentamenti duranti tutta la mattinata. Sul posto le pattuglie della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica e agevolare il traffico.